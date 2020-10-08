Вирусолог рассказал, почему растет число случаев COVID-19

По мнению господина Нетесова, осенний рост статистики по ковиду связан с массовым возвращением людей из отпусков. Находясь на отдыхе, мало кто утруждал себя ношением масок и вполне мог привезти инфекцию домой. Эта причина, объясняющая негативную динамику, относится и к Новосибирской области, и в целом к регионам России. Свой «вклад» в увеличение числа случаев короновируса внес также возобновившийся в школах и вузах учебный процесс – однако, по мнению вирусолога, влияние этого фактора на эпидемиологическую обстановку незначительно. Профессор Новосибирского университета считает досрочное начало каникул и их продление неэффективной мерой в борьбе с COVID-19. Сергей Нетесов упомянул европейский опыт перевода учащихся на удаленку: он не дал желаемого результата, потому что школьники и студенты продолжали гулять, встречаться с друзьями, оставаясь потенциальными переносчиками инфекции.

Профессор Нетесов считает, что наиболее действенной мерой по уменьшению случаев короновируса является соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Массовое нарушение этих правил ведет за собой всплеск заболеваемости.