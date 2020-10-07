Об этом сообщил директор НИИ им. Н.Ф. Гамалеи, микробиолог Александр Гинцбург.
Уровень летальности коронавирусной инфекции составляет 8%
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии, занимавшегося созданием противоковидной вакцины, Александр Гинцбург рассказал о летальности короновирусной инфекции. В своем интервью передаче «Познер» на Первом канале академик РАН подчеркнул: если ситуацию с ковидом оценивать по аналогии с вирусом гриппа (когда учитываются не в целом зараженные, а лишь те, кто все-таки обратился к врачу), то летальность COVID-19 составляет порядка восьми процентов. И этот показатель значительно превосходит летальность гриппа.
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