Уровень летальности коронавирусной инфекции составляет 8%

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии, занимавшегося созданием противоковидной вакцины, Александр Гинцбург рассказал о летальности короновирусной инфекции. В своем интервью передаче «Познер» на Первом канале академик РАН подчеркнул: если ситуацию с ковидом оценивать по аналогии с вирусом гриппа (когда учитываются не в целом зараженные, а лишь те, кто все-таки обратился к врачу), то летальность COVID-19 составляет порядка восьми процентов. И этот показатель значительно превосходит летальность гриппа.