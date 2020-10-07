В новосибирском центре имени Чумакова начались тестирования вакцины от коронавирусной инфекции

С 6 октября стартовало тестирование противоковидной вакцины в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. По словам генерального директора центра Айдара Ишмухаметова, испытуемая вакцина является цельновирионной инактивированной. В таких вакцинах применяются или искусственно ослабленные вирусы (они не способны вызвать болезнь), или уже убитые, то есть инактивированные.

«Подавляющее большинство вакцин в мире именно цельновирионные, это на сегодняшний день наиболее отработанный подход. Такие вакцины обладают низкой белковой нагрузкой, то есть вакцины даются в очень щадящей дозе для испытуемых. И количество потенциальных осложнений поэтому минимально», – отметил господин Ишмухаметов.

Испытания вакцины будут проводиться на базе медучреждений Новосибирска, Санкт-Петербурга и Кирова. Участвовать в исследовании будет более трех тысяч добровольцев.