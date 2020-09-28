Новосибирских медиков научили, как правильно работать с вакциной от коронавируса 

Главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева рассказала, о чем шла речь на обучении по новой вакцине: «Всегда возникает много вопросов: как ввести ее в календарь прививок, как совмещать с другими вакцинами, кому можно, кому нельзя, каков уровень безопасности. Эти вопросы всегда очень сильно всех волнуют. Мы по каждой вакцине проводим обучение. Коронавирус — совершенно новая инфекция, большое количество вопросов возникает и у пациентов, и у врачей. Обучение поможет донести до людей объективную информацию. И сам препарат отличается от большинства стандартных вакцин, поэтому мы должны все проговорить, сделать акценты, чтобы медработники были готовы к ее применению».

Каждая доза состоит из двух флаконов, содержимое которых вводится поэтапно, с интервалом в три недели. Вакцина относится к совершенно новому поколению вакцин — векторным. В них в качестве транспорта используются безопасные вирусы, которые не могут размножаться и наносить ущерб организму, чтобы доставить тот антиген — тот белок, к которому должен наработать защиту организм человека. Первыми будут привиты медицинские работники, которые находятся в зоне риска по заражению.