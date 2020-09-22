В Новосибирск поступила первая партия российской вакцины от коронавируса

В Минздраве региона сообщили, что сейчас отрабатывают логистику доставки вакцины в медучреждения региона — ей нужен особый температурный режим.

Первая партия предназначена для медицинских работников в зоне риска — сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей. Однако власти подчеркивают, что вакцинация будет добровольной. «Спутник V» состоит из двух флаконов, содержимое которых вводится с интервалом три недели. Предполагается, что препарат поможет сформировать у человека иммунитет к коронавирусу до двух лет.