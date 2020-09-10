В Кольцово запустят уникальное производство специальных имплантов для онкобольных

Венозные порт-системы — это специальные импланты, которые используются при проведении химиотерапии. Они позволяют безопаснее вводить необходимые препараты в организм и меньше травмировать вены. С их помощью можно будет делать пациентам до двух тысяч уколов.

Сейчас венозные порты производятся только за рубежом. На начальном этапе Биотехнопарк изготовит несколько тысяч имплантов, но в дальнейшем производство планируют развивать и поставлять изделия в другие регионы. Сборку начнут через 3-4 месяца.