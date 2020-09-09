«Вектор» впервые опубликовал фотографии вакцины против коронавируса

«Это пептидная вакцина, действующим началом которой являются синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу, так называемые эпитопы», — говорится в сообщении Роспотребадзора. Она создана на основе одной из перспективных синтетических платформ. Иммунитет формируется в результате появления в организме чужеродного белка.



8 сентября заключительную группу из 20 добровольцев, на которых тестировалась «ЭпиВакКорона», выписали из стационара.