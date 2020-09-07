В Минздраве объяснили, почему в этом году важно вакцинироваться от гриппа

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов, в этом году от гриппа планируют привить на 10% больше жителей области, чем в прошлом — почти 1,7 миллиона человек. Жители региона могут пройти вакцинацию от гриппа бесплатно в своих поликлиниках.

«Вакцина для взрослого населения уже поступила в регион в четверг. Это первый транш на 65% от потребности. Прививочная кампания для взрослых стартует во вторник, 8 сентября. В ближайшие дни ожидается поступление вакцины для детей», — пояснил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева объснила, почему в этом году каждому особенно важно сделать прививку против гриппа: «В этом году две таких сложных инфекции как COVID и грипп существуют примерно в один и тот же сезон. И возможно наложение одной инфекции на другую. Как они будут совместно протекать, никто пока не понимает. Но учитывая, что инфекция существенно подавляет иммунную систему, опасности для людей, которые могут переболеть, высокие. Поэтому хотелось бы, чтобы граждане уже сейчас воспользовались возможностью защитить себя и своих близких хотя бы от одной инфекции — от гриппа».