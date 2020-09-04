Это следует из письма министра Константина Хальзова главным врачам медицинских учреждений региона.
Новосибирские семьи, которые отказываются от прививок, проверит прокуратура
Об этом со ссылкой на него сообщило издание «Тайга.инфо». Прокуратура Новосибирской области начала проверку и потребовала от больниц предоставить информацию о фактах отказа родителей или законных представителей детей от медицинской помощи и проведения иммунизации, «в том числе по религиозным мотивам».
В 2019 году в Новосибирске произошла вспышка кори, из-за которой на карантин закрыли 13 учебных заведений. Замруководителя новосибирского управления Роспотребнадзора Лада Самойлова сообщила, что все заболевшие не были привиты и принадлежат к одной религиозной организации, как выяснилось позже, христиан-баптистов.
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