Новосибирские семьи, которые отказываются от прививок, проверит прокуратура

Об этом со ссылкой на него сообщило издание «Тайга.инфо». Прокуратура Новосибирской области начала проверку и потребовала от больниц предоставить информацию о фактах отказа родителей или законных представителей детей от медицинской помощи и проведения иммунизации, «в том числе по религиозным мотивам».

В 2019 году в Новосибирске произошла вспышка кори, из-за которой на карантин закрыли 13 учебных заведений. Замруководителя новосибирского управления Роспотребнадзора Лада Самойлова сообщила, что все заболевшие не были привиты и принадлежат к одной религиозной организации, как выяснилось позже, христиан-баптистов.