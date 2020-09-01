В Новосибирске сделали интерактивную карту пунктов тестирования на COVID-19

Ресурс разработали в региональном министерстве цифрового развития и связи. Новый сервис удобен для тех, кто хочет самостоятельно сдать тест на COVID-19 и тем, кто приезжает из зарубежных стран.

С учетом данных, полученных от медицинских организаций, сейчас на карте отмечены более 200 лабораторий. Пункты приема анализов на антитела M, G и на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) выделены различными цветами. По каждой из лабораторий можно увидеть адрес, контактную информацию, время работы, стоимость и сроки готовности анализа.

По мере появления новых, карта будет дополняться. Также можно предложить внести на карту дополнительный пункт приема анализов или сообщить о неточности через форму обратной связи с указанием электронной почты или номера телефона для ответа.