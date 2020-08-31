В мэрии рассказали, где будет работать передвижной пункт.
Где в Новосибирске можно сделать экспресс-тест на ВИЧ
Как сообщили в пресс-службе, жители Новосибирска смогут пройти экспресс-тестирование на антитела к ВИЧ с 29 сентября по 1 октября 2020 года.
Передвижной пункт будет работать:
- 29 сентября с 14.00 до 20.00 по адресу: улица Дуси Ковальчук, 179/2 (площадь Калинина);
- 30 сентября с 14.00 до 20.00 по адресу: улица Карла Маркса, 37/2 (парковка у выхода в метро «Студенческая»);
- 1 октября с 12.00 до 18.00 в Первомайском сквере, с 14.00 до 20.00 по адресу: улица Дуси Ковальчук, 179/2 (площадь Калинина).
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