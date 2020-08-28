Губернатор Новосибирской области планирует поставить прививку от коронавируса

В беседе глава региона рассказал, что ежегодно делает прививки и от других вирусных инфекций. Сейчас власти говорят о том, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, но губернатор порекомендовал жителям Новосибирска ей воспользоваться.

Ожидается, что первые крупные партии вакцины доставят в регион в конце сентября. Первыми ее получат медицинские работники и педагоги — прививки от коронавируса должны поставить 110 тысячам. Недавно «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса.