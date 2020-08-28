Новосибирские поликлиники до конца года станут «бережливыми»

Всего в нем участвуют 68 детских и 15 взрослых поликлиник Новосибирской области. Чтобы поликлиника могла называться «бережливой», она должна отвечать критериям, разработанным Минздравом РФ.

Всего их 22, но для базового уровня достаточно менее 10. В их числе — отдельный вход для больных, крытый павильон для колясок, закрытое картохранилище. В поликлиниках должна быть предусмотрена навигация, чтобы пациентам было легко ориентироваться в здании, на звонки отвечает специально организованный колл-центр. Экстренные пациенты и пришедшие на прием по записи не должны пересекаться в очередях.

По словам руководителя регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Елены Белугиной, сейчас новосибирские поликлиники в среднем отвечают 4-6 критериям. К концу года ожидается, что это число вырастет до 7-8.