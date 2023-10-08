Жабы-бомберы, платья-сферы и шашки-футболки: модные хайлайты недели

Lime объединяет коттеджкор с кидкором и превращает героев детской кампании в маленьких волшебников, которые запускают воздушных змеев на природе, мастерят шалаши-дворцы и устраивают сказочное чаепитие (в гостях у лесного Шляпника). Все — в вельветовых брюках, свитерах с кроше-цветками и пудель-паттерном, а также в клетчатых рубашка и стеганых-жилетках из водоотталкивающей ткани (происки Гингемы нипочем!)