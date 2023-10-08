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Жабы-бомберы, платья-сферы и шашки-футболки: модные хайлайты недели

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Ностальгические рубашки для ретроспективы Тарковского, цветочные миди в кинотрадициях Хичкока и трикотажные кардиганы с плеча мраморных эрмитажных богинь — собрали все фэшн-мастхэвы в воскресной сводке.

ЦУМ

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 TSUM.RU

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 TSUM.RU

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 TSUM.RU

+1 фэшн-точка на карте Новосибирска — пункт выдачи заказов TSUM.RU. Теперь в центре города можно примерить заказанные вещи в комбо с консультацией персональных шоперов — заодно оплатить либо отказаться от покупки, а также оформить новые заказы. В планах — открытие ПВЗ в Красноярске и на Дальнем Востоке.

ул. Державина, 50

Walk of Shame

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Walk of Shame FW'23-24

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Walk of Shame FW'23-24

Архивы пресс-служб

Walk of Shame FW'23-24

Архивы пресс-служб

Walk of Shame FW'23-24

Архивы пресс-служб

Walk of Shame FW'23-24

Архивы пресс-служб

Walk of Shame FW'23-24

Walk of Shame прощается с детством (и летом) в юношески-ностальгическом кампейне. Стилист Ильдар Иксанов (впервые работал с женской линейкой бренда) мастерски стилизовал пальто с золотым подкладом, укороченный бомбер-жабку, лого-рубашки и полупрозрачную юбку с пайетками, а фотограф Маша Попова сняла героев сквозь референсы к «Зеркалу» Тарковского и фото Стеллы Теннант авторства Брюса Вебера.

HRLSN

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Дроп Gear of Whatever от HRLSN

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Дроп Gear of Whatever от HRLSN

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Дроп Gear of Whatever от HRLSN

Адепты стритстайлшика HRLSN сняли дроп Gear of Whatever в европейских пейзажах (примеряем шорты бренда и мысленно телепотируемся в Средиземноморье), а заодно объявили масштабный сейл — отдают фирменные шашечные футболки и градиентные лонглисы со скидкой в 25%. В планах — кастомные b2b-проекты и микро-дроп в конце октября.

USHATAVA

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Пальто USHATAVA, 149 000 руб.

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Пальто USHATAVA, 129 000 руб.

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Платье USHATAVA, 47 000 руб.

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Платье USHATAVA, 47 000 руб.

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Пальто USHATAVA, 129 000 руб.

Ловим флешбеки с июньского показа Ushatava: в продажу поступила коллекция Colorblock силуэтами на манер Демны и конструктно-цветовыми экспериментами в духе Дриса Ван Нотена (и по такой же стоимости). Сезонные мастхэвы — кислотные ультраоверсайз-пальто, малахитовые (цвет сезона!) платья-сферы и цветочные юбки с неразрывным подолом (отсылка к теме бесконечности из коллекции Vertigo по мотивам киноэффекта Хичкока).

Lime

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Широкие джинсы с геометрическим принтом Lime, 3 599 руб.

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Вельветовые брюки Lime, 2299 руб.

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Толстовка из флиса с карманом из вельвета Lime, 2599 руб.

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Непромокаемый жилет с вышивкой Lime, 2 299 рубвельветовое платье с вышивкой Lime, 2 999 руб.

Lime объединяет коттеджкор с кидкором и превращает героев детской кампании в маленьких волшебников, которые запускают воздушных змеев на природе, мастерят шалаши-дворцы и устраивают сказочное чаепитие (в гостях у лесного Шляпника). Все — в вельветовых брюках, свитерах с кроше-цветками и пудель-паттерном, а также в клетчатых рубашка и стеганых-жилетках из водоотталкивающей ткани (происки Гингемы нипочем!)

Charuel

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Charuel

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Charuel

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Charuel

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Charuel

Charuel не расстается с мыслями о Римской империи даже в осеннем дропе трикотажа по мотивам modest luxury. Учимся античному позированию у мраморных Афродит и Прозерпин, а вместо шелковой тоги примеряем длинные вязаные юбки и молочные кардиганы — в комбо с массивными серьгами-дискоболами.

Anna Pekun

Архивы пресс-служб

Anna Pekun

Архивы пресс-служб

Anna Pekun

Архивы пресс-служб

Anna Pekun

Архивы пресс-служб

Anna Pekun

Кэжуал-тейлоринг в минохромно-алом исполнении — мастхэв осенне-зимней премиум-коллекции петербурженки Анны Пекун (экофэшн-константа бренда — микс качества и вневременных силуэтов в противовес космическим скоростям модной индустрии). Разбавляем Bottega red прямолинейным пальто молочного оттенка и сарафаном-бадлоном в гамме крем-брюле (визуализируем офисный латте-брейк).

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