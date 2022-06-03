Zara, Stradivarius и другие бренды уходят из торговых центров Новосибирска

Компания Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull and Bear, Oysho, Bershka и другие) решила отказаться от части магазинов в России. Уведомления о расторжении договоров аренды на прошлой неделе получили ТЦ Москвы, Петербурга, Новосибирска и других крупных городов страны.

Эксперты считают, что это не означает ухода испанского ритейлера из России: пока что речь идет лишь об оптимизации бизнеса и отказе от убыточных магазинов.

В новосибирских ТЦ не стали комментировать закрытие магазинов. Однако эксперты рассказали BFM-Новосибирск, что при расторжении договоров другие резиденты получат возможность занять освободившиеся места. Так, региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) Евгений Бурденюк полагает, что уход флагманских марок позволит российским производителям и продавцам занять выгодные торговые места.

«Касаемо последствий съездов этих магазинов со своих площадей и полном уходе с рынка, то в таком торговом центре появятся возможности разместить новых игроков на более выгодных условия, отмечает господин Бурденюк. – А у работающих конкурентов появится возможность занять места, о которых они даже и не могли мечтать. Как правило, ротация арендаторов – процесс хоть и органичный, но ТРЦ и ТЦ должны выдерживать свой tenant-mix, причем делать это немного в сжатых сроках, поэтому поиск нового арендатора может быть не таким гладким, но вероятным».