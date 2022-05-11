У новосибирцев вырос интерес к одежде отечественных брендов

Покупатели стали чаще интересоваться российскими марками одежды. В апреле этого года среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос относительно февраля на 55%. К таким выводам пришли сотрудники МегаФона, основываясь на результатах анализа больших данных.

Число посетителей онлайн-магазинов российских марок на фоне ухода международных торговых сетей в марте увеличилось на 23% относительно показателей февраля, а в апреле было на 17% больше, чем в феврале.

Время средней сессии на сайтах российских брендов росло из месяца в месяц и в апреле составило 16 минут. Более активно ассортимент отечественных онлайн-магазинов изучали женщины — на их долю пришлось 82% от общего числа посетителей.

Покупательская активность в Сибири соответствует общероссийским трендам: в апреле по сравнению с февралем интерес к российским брендам увеличился в среднем на 45%. Наибольший прирост интернет-трафика помимо Красноярского края зафиксирован в Томской, Новосибирской, Омской и Кемеровской областях.