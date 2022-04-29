Новосибирские студенты создали виртуальный манекен для онлайн-шопинга

Студенты НГТУ НЭТИ (Новосибирский государственный технический университет) разработали виртуальный манекен, который показывает, как одежда будет выглядеть на потенциальном покупателе.

«Виртуальный манекен работает благодаря вводу параметров покупателя, после чего алгоритмы подстраиваются под данные и показывают, как одежда будет выглядеть на конкретном человеке», – сообщает пресс-служба НГТУ.

Цифровой манекен позволит решить проблему большого количества возвратов в онлайн-магазины из-за того, что вещь не подошла покупателю.

Чтобы воспользоваться манекеном, нужно снять с себя мерки, загрузить их на сайт и получить 3D-копию. На эту модель можно примерить понравившуюся одежду, которая также заранее отрисована в 3D.

«Покупатель видит, что сидит хорошо, а что категорически не подходит», – подчеркнули в университете.

Сейчас команда разработчиков ведет переговоры с маркетплейсами по внедрению своего изобретения.