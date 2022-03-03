В Новосибирске закрыли магазины H&M

3 марта в Новосибирске прекратили работу магазины H&M. Шведская компания приняла это решение для всех своих точек в России из-за событий на Украине.



В сообщении на официальном сайте H&M не говорится об окончательном закрытии российских магазинов, в компании отметили, что приостановили продажи временно.



«Ситуация постоянно контролируется и оценивается. Представители компании ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами», — прокомментировали в H&M.



Отметим, что интернет-магазин H&M на данный момент также не работает. «В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу!» — сообщается в приложении.