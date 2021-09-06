Дресс-код на собеседовании — это не для сибиряков

Согласно данным совместного исследования сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru и онлайн-платформы Lamoda 38% жителей Новосибирской области предпочитают одеваться на собеседование в стиле casual, то есть в повседневную одежду с акцентом на удобство и практичность. Именно Новосибирская область стала лидером среди всех регионов России, где на первую встречу с работодателем чаще всего одеваются достаточно неформально. Еще 37% новосибирцев выбирают smartcasual — менее строгий, чем деловой стиль, позволяющий носить кардиганы, футболки с небольшим вырезом, свитшоты, блузки и брюки-чинос или джинсы. И только каждый четвертый кандидат (24%) наденет на интервью с потенциальным работодателем «деловую классику» — строгий брючный или юбочный костюм прямого кроя, платье-футляр.

Самые большие поклонники неформального стиля одежды — сотрудники из сферы информационных технологий, рабочий персонал и водители, тогда как строгого делового дресс-кода чаще придерживаются соискатели из сфер «банки, инвестиции, лизинг», «бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» и юристы.

О том, что отношение к дресс-коду поменялось и ему перестали придавать большое значение говорит тот факт, что 40% респондентов из Новосибирской области согласились бы принять на работу человека, который пришел на собеседование в спортивной одежде, главное, чтобы она опрятно выглядела. Еще 26% заявили, что им все равно как соискатель одет, главное, чтобы он был профессионалом. Лишь 28% настаивают на том, что несоответствующая одежда может стать причиной отказа в приеме на работу, поскольку это непрофессионально или для работодателя важно, чтобы в офисе соблюдался дресс-код.