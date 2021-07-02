Магазин женской одежды FG – стильно, хоть наизнанку!

Бренд FG создает авторские вещи премиум-класса из итальянских тканей. Летящие платья, элегантные костюмы, стильные пальто – с FG можно создавать яркие образы для любого случая и под любую погоду. Подчеркнуто женственный романтизм или лаконичное милитари, струящийся щелк или практичный плотный хлопок – в арсенале этой компании представлены модели для современных девушек, которые хотят быть разными и предпочитают совмещать безукоризненную эстетику с комфортом.
Магазин женской одежды FG, Бердск ул. Комсомольская, 14
+79139107272
+79139527272
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