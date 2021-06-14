Женская одежда Zavorina Style – классика в современном исполнении

Zavorina Style станет универсальным помощником в создании стильного гардероба. Безусловным плюсом бренда является наличие собственного производства. Индивидуальный пошив моделей, качественные европейские ткани, ювелирное исполнение мельчайших деталей – эта одежда покорит даже самых требовательных. Стилисты бренда подберут капсульный гардероб, в котором вещи будут идеально сочетаться друг с другом. Легкие платья из льна, элегантные шелковые комбинезоны, уютные пальто из футера – с этими и многими другими произведениями Zavorina Style можно познакомиться в инстаграме бренда @zavorinastyle и по адресу Красный проспект, 39, офис 311. Тел. (923) 250-8301.