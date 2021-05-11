Коллекция «Нидерландская весна» – образы, создающие настроение

Коллекция весна/лето-2021 от модного дома Alexander Bogdanov приглашает в путешествие по Нидерландам – королевству цветочных фантазий и побережью сказочного Северного моря.
Эти образы воплощают собой романтику, изящество, нежность. «Нидерландская весна» – это калейдоскоп прекрасных цветов, переливающихся пастельными оттенками. Вещи из новой коллекции отлично подойдут для современных горожанок, привыкших все успевать и при этом выглядеть безупречно.
Встречайте солнечный сезон в женственных амплуа от Alexander Bogdanov!
ТРЦ «Ройял Парк», Красный проспект, 101
ТЦ «Фантазия», Карла Маркса площадь, 2
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