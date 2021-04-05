Модный дом Alexander Bogdanov выпустил новую коллекцию «Нидерландская весна»

Коллекция «Нидерландская весна» от российского бренда Alexander Bogdanov – квинтэссенция романтичности и нежности. Образы весна-лето 2021 чувственные, яркие и динамичные. Они отлично подойдут для активных жительниц большого города, привыкших все успевать и при этом выглядеть безупречно. Воздушные платья, костюмы сливочных оттенков, авторские принты, платья с эффектом 3D… «Нидерландская весна» – это поистине современная женственность. Встречайте новую коллекцию от @bgd_novosibirsk