Поступление мужской обуви в бутике Billionare

В новую коллекцию обуви BARRETT включены модели, неподвластные времени. Новаторство в технологиях, материалах, образах сочетается с традиционным стилем, лаконичностью и элегантностью.

Мужской бутик Billionare приглашает на примерку новой коллекции и чашечку итальянского кофе.

Ул. Крылова, 4, тел. 217‒33‒70