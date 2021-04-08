Весенняя коллекция Blossom от «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Долгожданная весна веет свежестью и вдохновляет яркими красками. Под стать ей ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» творят волшебство, создавая украшения коллекции Blossom с драгоценными и полудрагоценными камнями.

Насыщенные цвета зеленого хромдиопсида и изумруда, ярко красного граната, небесного танзанита, алого рубина и многих других творений природы в ювелирных украшениях от ЭПЛ дарят счастье клиентам.

Природа создает в недрах земли сокровища, а мастера ювелирного и гранильного дела ЭПЛ уже более 26 лет гранят и обрамляют их на собственном производстве, что позволяет гарантировать качество и предоставлять уникальный сервис — два года гарантии на закрепку, бесплатную чистку и полировку на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

Вдохните весну в свой образ с украшениями из коллекции «Blossom», посетив ювелирный салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТРЦ «Галерея Новосибирск»: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 13, 1 этаж. Телефон 8(383) 363 50-31.

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