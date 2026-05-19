Специальные экскурсии, живая музыка, уличные программы: какой была новосибирская «Ночь музеев-2026»?

Акция объединила более 80 площадок, которые в сумме провели свыше 150 мероприятий: концерты, экспозиции, мастер-классы, театральные программы и интерактивные форматы для самой разной аудитории.
Одним из отличий акции в этом году стало заметное расширение круга ее участников. Наряду с музеями в «Ночи музеев» приняли участие Новосибирская государственная филармония, театры «Глобус» и «Первый театр», дома национальной культуры и другие учреждения культуры региона. Тем самым, горожане получили возможность за одну ночь побывать на музейной экскурсии, симфоническом концерте, театральном перформансе и мастер-классе по народному ремеслу, выстраивая собственный культурный маршрут по городу. Включение в программу учреждений разного профиля отразило саму суть темы года - единство культур и общность исторической памяти.
Среди городских площадок наибольший интерес у горожан вызвали Новосибирский государственный краеведческий музей и его филиалы, которые в совокупности приняли около 3500 посетителей. Музей в этом году предложил ряд новых форматов, в том числе первый в своей истории открытый доступ на чердак исторического здания - экскурсия «Скрытое под башнями Краеведческого» была полностью раскуплена заранее. На втором месте по посещаемости оказались муниципальные музеи города, на третьем - Новосибирский государственный художественный музей.
География акции охватила весь регион: от Сузуна до Куйбышева, от Барабинска до Маслянино. Районные музеи провели выставки национальных костюмов, мастер-классы по народным ремеслам и фольклорные программы, объединенные темой общей истории и культуры многонациональной России. Для многих площадок участие в акции стало возможностью представить местную историю в современных форматах и привлечь новую аудиторию.
Важно подчеркнуть, что акция в регионе год от года становится все более многоплановой. Если раньше «Ночь музеев» ассоциировалась прежде всего с продленными часами работы музейных экспозиций, то сегодня это полноценный культурный вечер с живой музыкой, уличными программами, театральными событиями и возможностью увидеть то, что в обычные дни закрыто для посторонних глаз. Именно эта открытость и остается главным смыслом акции для ее участников и организаторов.
