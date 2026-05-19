Специальные экскурсии, живая музыка, уличные программы: какой была новосибирская «Ночь музеев-2026»?

Важно подчеркнуть, что акция в регионе год от года становится все более многоплановой. Если раньше «Ночь музеев» ассоциировалась прежде всего с продленными часами работы музейных экспозиций, то сегодня это полноценный культурный вечер с живой музыкой, уличными программами, театральными событиями и возможностью увидеть то, что в обычные дни закрыто для посторонних глаз. Именно эта открытость и остается главным смыслом акции для ее участников и организаторов.