Как Новосибирская область отметила Масленицу в этом году?

Одним из центральных событий праздника стал традиционный Масленичный поезд: делегации муниципальных районов Новосибирской области представили короткие программы-презентации, отразившие самобытность сибирской культуры. В рамках праздника также работала гастрономическая локация «Лакомка». Для детей были организованы игры и конкурсы с аниматорами, а для взрослых фольклорные выступления и хороводы. Неотъемлемым атрибутом торжества стал главный символ Масленицы - блины. Праздник собрал жителей и гостей района и стал ярким завершением народных гуляний и проводов зимы.