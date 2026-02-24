Как Новосибирская область отметила Масленицу в этом году?

В регионе прошло около 300 мероприятий, а главным праздником по традиции стала «Масленица на Сибирском тракте».
21 февраля в Каргате состоялся праздник «Масленица на Сибирском тракте». Здесь развернулась масштабная народная программа, включавшая концертные выступления, молодецкие игры, традиционные угощения, а также ярмарку фермерской продукции и изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.
Одним из центральных событий праздника стал традиционный Масленичный поезд: делегации муниципальных районов Новосибирской области представили короткие программы-презентации, отразившие самобытность сибирской культуры. В рамках праздника также работала гастрономическая локация «Лакомка». Для детей были организованы игры и конкурсы с аниматорами, а для взрослых фольклорные выступления и хороводы. Неотъемлемым атрибутом торжества стал главный символ Масленицы - блины. Праздник собрал жителей и гостей района и стал ярким завершением народных гуляний и проводов зимы.
Всего в масленичную неделю в Новосибирской области прошло около 300 мероприятий. В Венгеровском районе прошла «Масленица в купеческой слободе», воссоздавшая атмосферу старинного уклада жизни. Сузунский район встретил гостей праздником «Здесь русский дух - блинами пахнет», насыщенным песнями, хороводами и исконными народными обычаями. В Тогучинском районе развернулся «Шуми и гуляй масленичный разгуляй» с народными забавами и живой музыкой. Театрализованный фольклорный праздник в Барабинске «Масленица идет, блин да мед несет» стал настоящей сокровищницей традиционных обрядов и песенного искусства.
