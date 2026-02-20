Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новосибирский Бугаков-парк впервые устроит празднование Масленицы

Трехчасовая программа с гуляниями, песнями и угощениями ждет всех желающих 22 февраля.

пресс-служба мэрии Новосибирска

Впервые в Бугаков-парке пройдут масленичные гуляния! 22 февраля с 15:00 новое уютное пространство в центре города наполнится весенним настроением и народным колоритом, пишет kulturansk.ru.

Что ждет новосибирцев:

  • Яркое шоу – зрелищные ходулисты и заводные скоморохи
  • Живая музыка – фольклорные ритмы и народные песни
  • Русские забавы – катание на расписных конях, гонки на санях и уроки ходьбы на ходулях
  • Вкусные угощения – раздача блинов, леденцов и ароматного чая (первым 500 гостям)
  • Эффектный финал – сожжение чучела Масленицы!

22 февраля с 15:00 до 18:00

Бугаков-парк

Вход свободный

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

0+

