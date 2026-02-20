Новосибирский Бугаков-парк впервые устроит празднование Масленицы

Впервые в Бугаков-парке пройдут масленичные гуляния! 22 февраля с 15:00 новое уютное пространство в центре города наполнится весенним настроением и народным колоритом, пишет kulturansk.ru.

Что ждет новосибирцев:

Яркое шоу – зрелищные ходулисты и заводные скоморохи

Живая музыка – фольклорные ритмы и народные песни

Русские забавы – катание на расписных конях, гонки на санях и уроки ходьбы на ходулях

Вкусные угощения – раздача блинов, леденцов и ароматного чая (первым 500 гостям)

Эффектный финал – сожжение чучела Масленицы!

22 февраля с 15:00 до 18:00

Бугаков-парк

Вход свободный

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

0+