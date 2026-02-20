Новосибирский Бугаков-парк впервые устроит празднование Масленицы

Трехчасовая программа с гуляниями, песнями и угощениями ждет всех желающих 22 февраля.
Впервые в Бугаков-парке пройдут масленичные гуляния! 22 февраля с 15:00 новое уютное пространство в центре города наполнится весенним настроением и народным колоритом, пишет kulturansk.ru.
Что ждет новосибирцев:
- Яркое шоу – зрелищные ходулисты и заводные скоморохи
- Живая музыка – фольклорные ритмы и народные песни
- Русские забавы – катание на расписных конях, гонки на санях и уроки ходьбы на ходулях
- Вкусные угощения – раздача блинов, леденцов и ароматного чая (первым 500 гостям)
- Эффектный финал – сожжение чучела Масленицы!
22 февраля с 15:00 до 18:00
Бугаков-парк
Вход свободный
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
0+
