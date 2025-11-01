Фестиваль «Кухни народов России», музыка от «Айвазовский Оркестра» и большая программа в «Локомотив Арене»: как в Новосибирской области отметят День народного единства?

4 ноября Новосибирская область, как и вся страна, отметит День народного единства. Во всех районах области пройдут разноплановые события: концертные программы, лекции, спектакли, выставки и другие тематические мероприятия, которые проводятся под единым слоганом «Народов много – Родина одна!».

Главной праздничной площадкой праздника станет «Локомотив Арена», где пройдет региональный традиционный фестиваль «Народное единство».

Здесь развернется гастрономический фестиваль «Кухни народов России». Посетители смогут принять участие в кулинарных мастер-классах, продегустировать традиционные блюда русской кухни и приобрести продукцию местных производителей. Также откроются выставки и ярмарка «Ремесленная слобода», где новосибирцы познакомятся с изделиями мастеров прикладного искусства и работами художников.

Свои двери откроет Библиобус Новосибирской областной научной библиотеки. В фойе посетители увидят музыкальные номера в исполнении фольклорных коллективов Новосибирска.

Главным событием мероприятия станет большой праздничный концерт «Россия молодая: в единстве сила». Известные песни исполнят студенты новосибирских вузов, а также участники проекта «Ну-ка все вместе» телеканала Россия 1. В финале концертной программы выступит кавер-группа «Айвазовский Оркестра».

В учреждениях культуры города и области также пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства. Музеи подготовили тематические экскурсии и выставки, посвящённые истории и традициям народов России. Театры покажут праздничные спектакли и проведут специальные программы для зрителей. Филармонические коллективы, ансамбли и колледжи искусств представят концертные программы, а библиотеки организуют книжные и мультимедийные выставки, кинопоказы и познавательные мероприятия для детей и взрослых.

6+