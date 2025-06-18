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Музей на набережной приглашает новосибирцев и гостей города встретить «Рассвет на Оби»

Что ждет участников пятичасового путешествия, стартующего в полночь?

m-nsk.ru

В ночь 12 и 26 июля можно встретить «Рассвет на Оби» под аккомпанемент саксофона и увлекательные городские истории, рассказанные ее знатоками: директором Музея Новосибирска Еленой Щукиной и известным новосибирским краеведом Константином Голодяевым. Об этом сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

Для всех участников события ночь начнется с небольшой экскурсии в загадочной полутьме у Музея на набережной и продолжится прогулкой по Михайловской набережной. Затем гостей пригласят на борт комфортабельного теплохода «Прокопьевск», где в течение полутора часов каждый сможет насладиться видом ночного города под звуки живой музыки и рассказы о жизни города и великой сибирской реки.

m-nsk.ru
m-nsk.ru
m-nsk.ru

После речной прогулки гости совершат автобусную поездку от левого берега Оби по дорогам спящего города туда, где будут встречать рассвет, а затем вернутся к Музею на набережной.

На протяжении всех пяти часов путешествия гиды Елена Щукина и Константин Голодяев будут знакомить слушателей с городской историей интеллигентно, ярко и остроумно. Участники узнают о призраках здания «Управления Томским имением Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества», увидят облик первых новосибирцев, соприкоснутся с историями Михайловской набережной, выберут самый красивый мост через Обь и встретят самый запоминающийся рассвет!

m-nsk.ru
m-nsk.ru
m-nsk.ru

Экскурсия начнется возле Музея на набережной:

  • 12 июля 23:45
  • 26 июля 23:45

Чтобы событие оставило только приятные воспоминание и прошло наиболее комфортно, организаторы рекомендуют всем участникам взять с собой теплую одежду и удобную обувь, зонт или дождевик и средство от насекомых.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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