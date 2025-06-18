Музей на набережной приглашает новосибирцев и гостей города встретить «Рассвет на Оби»

В ночь 12 и 26 июля можно встретить «Рассвет на Оби» под аккомпанемент саксофона и увлекательные городские истории, рассказанные ее знатоками: директором Музея Новосибирска Еленой Щукиной и известным новосибирским краеведом Константином Голодяевым. Об этом сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

Для всех участников события ночь начнется с небольшой экскурсии в загадочной полутьме у Музея на набережной и продолжится прогулкой по Михайловской набережной. Затем гостей пригласят на борт комфортабельного теплохода «Прокопьевск», где в течение полутора часов каждый сможет насладиться видом ночного города под звуки живой музыки и рассказы о жизни города и великой сибирской реки.