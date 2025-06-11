Зарядка с чемпионами, ретроавтомобили и Тося Чайкина: какой День города готовят для новосибирцев?

В Новосибирске идет подготовка ко Дню города – празднование состоится 28-29 июня. Главными праздничными площадками станут Михайловская набережная, площадь им. Ленина и площадь Пименова, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. Как отметил мэр Максим Кудрявцев, праздник должен пройти на самом высоком организационном уровне.

«День города – это особый праздник для новосибирцев. К нему должно быть трепетное отношение, чтобы он прошёл на самом высоком уровне. Необходимо привести город в нормативное состояние, повысить качество уборки, чтобы любой житель Новосибирска, выходя из дома, видел, что город меняется. Это и остановочные павильоны, и улицы. Важно организовать насыщенную культурную программу, чтобы этот день жителям запомнился. Всем структурным подразделениям необходимо провести подготовку к празднику и уточнить все организационные детали заранее», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Концепция Дня города – «Мой Новосибирск меняется».

«Новосибирск – это не просто место, где мы живём, это пространство, которое мы меняем и которое меняет нас. Важно формировать привлекательный образ города и раскрывать его потенциал», – отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Ксения Антонова.

Основные праздничные мероприятия состоятся в Новосибирске 28 и 29 июня. По традиции субботний день откроет церемония возложения цветов и венков к памятнику одного из основателей города Новосибирска Николая Михайловича Тихомирова на Заельцовском кладбище. В этот же день в концертном комплексе имени Маяковского состоится торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые 132-летию Новосибирска. В праздничном концерте планируется выступление белорусской певицы Анны Трубецкой. Кроме того, 28 июня в парке «Арена» будет организовано масштабное празднование Дня молодёжи.

29 июня, в воскресенье, на Михайловской набережной подготовлена насыщенная программа. В 10-00 стартует традиционная зарядка с чемпионами, также состоится открытый турнир по уличному баскетболу, гонки с препятствиями и другие спортивные состязания.

На площади Пименова перед зданием ГПНТБ с 11-00 развернётся выставка достижений новосибирского хозяйства «Люди дела», где около сотни малых и средних предприятий и организаций Новосибирска представят свою продукцию. Здесь же, перед ГПНТБ, состоится выставка ретроавтомобилей.

В 12-00 на главной сцене Михайловской набережной начнётся торжественное открытие Дня города с участием певицы Анны Трубецкой. Весь день, с 12-30 до 23-00, на Михайловской набережной – большая концертная программа с участием лучших артистов и творческих коллективов города. В этот день прозвучат новые авторские песни о Новосибирске, состоятся выступления участников проектов «Город поёт» и «Город танцует». Хедлайнером концерта станет певица Тося Чайкина.

В этом году в День города – 29 июня в 13-00 – впервые состоится парад городского транспорта и специализированной техники. По Красному проспекту – от ул. Спартака до улицы Орджоникидзе – пройдёт техника, которая ежедневно занята в уборке городских улиц, а также специализированные машины различных служб города.

В 14-00 в сквере «Тринадцатый трамвай» состоится торжественная церемония вручения в дар городу Новосибирску исторического трамвайного вагона модели КТМ-1.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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