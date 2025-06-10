Исторический фестиваль «Сибирский огонь»: бои Великой Отечественной, рыцарские турниры и полевые лагеря от античности до ХХ века

Фестиваль считается одним из крупнейших туристических событий не только для нашего региона, но и для всей Сибири.
Масштабный исторический фестиваль «Сибирский огонь» пройдет 14 июня в деревне Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области. В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо традиционной программы фестиваля, состоящей из работы исторических лагерей реконструкторов, мастер-классов с показательными выступлениями и турнирами, в этом году запланирована организация интерактивных программ государственными музеями региона, военно-патриотическими клубами, ветеранов локальных конфликтов и ветеранов Специальной Военной Операции, а также концертная программа с участием ведущих творческих коллективов Новосибирской области.
«Фестиваль “Сибирский огонь” — это не просто реконструкция исторических событий, это живая память, объединяющая поколения. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы особенно ясно осознаём ценность исторической правды, подвигов наших предков и важность патриотического воспитания. Для нас крайне важно, чтобы современные поколения, особенно молодёжь, не просто знали историю, но чувствовали её. Через живую реконструкцию, участие в интерактивных площадках, через общение с ветеранами, реконструкторами, музейными специалистами возникает по-настоящему глубокое и личное восприятие прошлого. Этот фестиваль стал знаковым событием не только для Новосибирской области, но и для всей Сибири. Он объединяет людей, вдохновляет молодёжь и пробуждает искренний интерес к истории нашей страны. Я благодарю всех организаторов, участников и гостей фестиваля за искренний интерес к нашему общему прошлому и активное участие в сохранении исторической памяти», — сказала Юлия Шуклина.
Международный фестиваль «Сибирский огонь» – крупнейшее туристическое событие не только Новосибирской области, но и Сибирского федерального округа. Фестиваль включен в ТОП-20 лучших предстоящих событий года по версии Национального календаря событий EventsInRussia (Национальная премия в области событийного туризма) и вошел в двадцать лучших событий 2019 года по итогам оценки жюри и народного голосования. Семь лет назад «Сибирский огонь» преодолел планку посещаемости в 40 000 человек, с каждым годом эта цифра продолжает расти.
Гостей фестиваля ждут торжественное открытие, реконструкция боя событий Афганской кампании «Западня», показательное выступление участников Спецоперации, большой рыцарский турнир, реконструкция боя событий финального этапа Великой Отечественной Войны «На подступах к Кёнигсбергу». Также в течение всего дня зрители смогут посетить многочисленные интерактивные исторические площадки «Сибирского огня» (полевые лагеря от античности до эпохи локальных войн ХХ века), масштабную выставку военной и ретро-техники, ярмарку ремесел, выступления этно- и фолк-коллективов, ярмарку продуктов питания и народных ремесел «Ремесленная слобода», тиры и аттракционы.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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