Исторический фестиваль «Сибирский огонь»: бои Великой Отечественной, рыцарские турниры и полевые лагеря от античности до ХХ века

Масштабный исторический фестиваль «Сибирский огонь» пройдет 14 июня в деревне Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области. В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо традиционной программы фестиваля, состоящей из работы исторических лагерей реконструкторов, мастер-классов с показательными выступлениями и турнирами, в этом году запланирована организация интерактивных программ государственными музеями региона, военно-патриотическими клубами, ветеранов локальных конфликтов и ветеранов Специальной Военной Операции, а также концертная программа с участием ведущих творческих коллективов Новосибирской области.

«Фестиваль “Сибирский огонь” — это не просто реконструкция исторических событий, это живая память, объединяющая поколения. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы особенно ясно осознаём ценность исторической правды, подвигов наших предков и важность патриотического воспитания. Для нас крайне важно, чтобы современные поколения, особенно молодёжь, не просто знали историю, но чувствовали её. Через живую реконструкцию, участие в интерактивных площадках, через общение с ветеранами, реконструкторами, музейными специалистами возникает по-настоящему глубокое и личное восприятие прошлого. Этот фестиваль стал знаковым событием не только для Новосибирской области, но и для всей Сибири. Он объединяет людей, вдохновляет молодёжь и пробуждает искренний интерес к истории нашей страны. Я благодарю всех организаторов, участников и гостей фестиваля за искренний интерес к нашему общему прошлому и активное участие в сохранении исторической памяти», — сказала Юлия Шуклина.