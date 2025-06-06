«Арт-фабрика» в Новосибирске: перфомансы, фактурная живопись и химическое шоу

8 июня, с 11.00 до 22.00, в парке «Центральный» состоится фестиваль современного городского искусства «Арт-фабрика», сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Проект «Арт-фабрика» реализуется при поддержке мэрии Новосибирска. Организатор – муниципальное автономное учреждение «Дирекция городских парков».

В большом творческом празднике примут участие представители креативных сообществ, студий, образовательных и культурных организаций. Будут работать три сцены: главная, малая и зона творческих перформансов, где гостей ждут танцевальные и вокальные выступления, театральные постановки и интерактивные форматы.

Также посетителям предложат выставку фактурной живописи, тафтинг-мастерскую по созданию ковра-фестиваля, гончарные круги, мастер-классы по созданию композиций из сухоцветов.

В научных и технологических пространствах можно будет поучаствовать в химических шоу, мастер-классах по программированию и работе с VR, а также собрать робота.

Для самых маленьких посетителей будет работать интерактивная площадка с анимацией, мастер-классами и образовательными программами. Всей семьёй можно будет отдохнуть в лаунж-зонах и принять участие в квестах.

Завершит фестиваль модный показ сибирских дизайнеров и масштабная выставка-продажа изделий от локальных брендов.

Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска

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