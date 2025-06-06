Семейный фестиваль «Фэмили Тайм» устроят в Новосибирске 8 июня

8 июня, с 12.00 до 15.00, в сквере на улице Свечникова состоится семейный фестиваль «Фэмили Тайм», сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.

Новосибирцам предлагают провести выходной день всей семьей, погрузившись в атмосферу веселья и созидания. В программе фестиваля предусмотрено множество активностей, рассчитанных на любой вкус и возраст:

- ярмарка, на которой можно приобрести уникальные изделия ручной работы, сувениры и деликатесы от местных мастеров и предпринимателей;

- три творческих мастер-класса;

- адаптивные и надувные игры для любителей динамичного отдыха;

- фотозоны, аквагрим, буккроссинг;

- благотворительная акция «Пушистый хвост»;

- концертная программа, конкурсы .

Также на фестивале будет организована зона голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», где каждый сможет отдать свой голос за будущий парк или сквер. Волонтёры будут помогать пройти процедуру онлайн-голосования.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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