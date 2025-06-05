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Новосибирцев приглашают на открытие проекта «Кино на траве» в Нарымском сквере

Новый сезон полюбившегося горожанам проекта стартует 14 июня.

vk.com/movie_gras

Сезон проекта «Кино на траве» откроется 14 июня в Нарымском сквере, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

Творческие мастер-классы, лектории, пространство отдыха, активности для семей с детьми, выступления музыкантов, фудкорт, мастер-классы, лекции, интерактивы, и, конечно, кинопоказ под открытым небом – все это ждет гостей в следующую субботу.

vk.com/movie_gras
vk.com/movie_gras

В первую встречу зрители увидят фильм «Домовенок Кузя», а чуть позже каждый сможет выбрать фильм для следующего показа.

Готовим пледы и собираем компанию друзей – интересная, разноплановая программа обеспечена.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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