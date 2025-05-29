Любимые песни на набережной и пиратское шоу: как отпразднуют День защиты детей в Новосибирске?

Раньше всех праздновать День защиты детей начнут в Заельцовском парке – с 9 часов на сцене будут выступать юные артисты ДКЖ, а в 10.00 торжественно откроют летний сезон детской железной дороги.

Традиционно одной из площадок празднования Дня защиты детей станет Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило. Вход с 10.00 до 13.00 для посетителей до 16 лет – свободный. В программе праздника – аниматоры, мастер-классы, пиратская шоу-программа и выступление кавер-группы.

В полдень на Михайловской набережной начнётся детский певческий праздник «Новосибирск – поющая столица», в нём примет участие сводный детский хор, состоящий из более 800 учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, дворцов культуры, хоровых студий города и области.

В День защиты детей городские учреждения подготовили более 60 мероприятий: концертные и игровые программы, театрализованные представления, диско-пати. Праздничные детские программы состоятся в каждом парке Новосибирска.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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