Более десяти тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Новосибирске

«„Ночь музеев" — это не просто культурное событие, а настоящий диалог между прошлым и настоящим, пространство, где история, искусство и личные открытия встречаются в одном вечере, объединяя людей самых разных возрастов и интересов. В этом году в рамках акции прошло более 270 мероприятий. Свою программу подготовили музеи, театры, библиотеки, выставочные залы и другие учреждения культуры. Особенно важно, что с каждым годом к акции присоединяется всё больше участников как среди организаторов, так и среди гостей. Расширяется география, появляется больше оригинальных форматов и партнёрств, но при этом музейная составляющая остаётся главной. Они не только показывают экспозиции, но и приглашают к живому диалогу, вовлекают в творческие и образовательные процессы, делают культуру ближе и понятнее. Мы гордимся тем, что Новосибирская область уже в семнадцатый раз становится частью этой всероссийской акции, которая с каждым годом приобретает всё большую значимость для общества», — подчеркнула министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.