Более десяти тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Новосибирске

И еще почти девять тысяч стали участниками «Ночи» в районах Новосибирской области.
Более 270 мероприятий прошли в Новосибирской области в ночь с 17 мая на 18 мая в рамках ежегодной акции «Ночь музеев», которые посетило более 10 000 человек в городе и более 8 700 человек в районах Новосибирской области. В этом году ключевая тема всероссийской акции – «Герои».
В рамках акции более чем на 80 площадках Новосибирска и области было проведено множество разнообразных выставок, просветительских и интерактивных программ, творческих мастер-классов, экскурсий, лекций, арт-квизов и многое другое. Учреждения культуры открыли свои двери для гостей в вечернее время и провели увлекательные программы с интересными сценариями как для взрослых, так и для юных посетителей. На площадках музеев региона можно было ознакомиться с постоянными экспозициями и принять участие в специально подготовленных к этому дню тематических программах и активностях.
«„Ночь музеев" — это не просто культурное событие, а настоящий диалог между прошлым и настоящим, пространство, где история, искусство и личные открытия встречаются в одном вечере, объединяя людей самых разных возрастов и интересов. В этом году в рамках акции прошло более 270 мероприятий. Свою программу подготовили музеи, театры, библиотеки, выставочные залы и другие учреждения культуры. Особенно важно, что с каждым годом к акции присоединяется всё больше участников как среди организаторов, так и среди гостей. Расширяется география, появляется больше оригинальных форматов и партнёрств, но при этом музейная составляющая остаётся главной. Они не только показывают экспозиции, но и приглашают к живому диалогу, вовлекают в творческие и образовательные процессы, делают культуру ближе и понятнее. Мы гордимся тем, что Новосибирская область уже в семнадцатый раз становится частью этой всероссийской акции, которая с каждым годом приобретает всё большую значимость для общества», — подчеркнула министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
Фото: mk.nso.ru
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