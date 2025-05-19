Азиатская живопись и замысловатые орнаменты: новосибирцев приглашают на фестиваль «Японская весна в Сибири»

С 23 по 25 мая в Центре «Сибирь-Хоккайдо» пройдет ежегодный фестиваль «Японская весна в Сибири», сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

В рамках фестиваля в Новосибирске состоится персональная выставка художницы из города Саппоро Саката Вакако, а также мастер-классы по культуре Японии от наших друзей

23 мая в 18:00 откроется выставка картин традиционной японской живописи «нихонга» художницы Саката Вакако, во время которого гости смогут лично пообщаться с автором.

Выставка будет доступна к посещению: 24 и 25 мая с 10:00 до 17:00