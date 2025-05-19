Азиатская живопись и замысловатые орнаменты: новосибирцев приглашают на фестиваль «Японская весна в Сибири»

На фестивале запланирована персональная выставка художницы Саката Вакако и мастер-классы, посвященные культуре Японии.
С 23 по 25 мая в Центре «Сибирь-Хоккайдо» пройдет ежегодный фестиваль «Японская весна в Сибири», сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.
В рамках фестиваля в Новосибирске состоится персональная выставка художницы из города Саппоро Саката Вакако, а также мастер-классы по культуре Японии от наших друзей
23 мая в 18:00 откроется выставка картин традиционной японской живописи «нихонга» художницы Саката Вакако, во время которого гости смогут лично пообщаться с автором.
Выставка будет доступна к посещению: 24 и 25 мая с 10:00 до 17:00
Также на базе Центра пройдет серия мастер-классов от специалистов из Японии:
24 мая
14:00 Знакомство с японскими традиционными орнаментами от главы Ассоциации «Саппоро-Новосибирск» Хасэгава Мана
16:00 Мастер-класс по японской живописи «нихонга» от художницы Саката Вакако
25 мая
12:00 Знакомство с японскими традиционными орнаментами от главы Ассоциации «Саппоро-Новосибирск» Хасэгава Мана
14:00 Мастер-класс по японской живописи «нихонга» от художницы Саката Вакако
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
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