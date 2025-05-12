Новосибирцев приглашают на фестиваль «Пасхальная палитра»

На Михайловской набережной в эту субботу, 17 мая, пройдет семейный фестиваль «Пасхальная палитра», сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

Гостей фестиваля ожидает большая программа: интеллектуальные и литературные площадки, православный буккроссинг, локация Музея колокольного звона, литературный бульвар, творческие мастерские и ремесленные мастер-классы, тематические художественные выставки, пасхальная лавка и выставки декоративно-прикладного искусства, народные подвижные игры, «Молодецкие игры народов России», фотозоны с атрибутикой защитников Отечества «Русская застава» и многое другое. Участники творческих, игровых локаций и мастер-классов получат жетоны, которые в конце мероприятия можно будет обменять на памятные призы.

Ведущий фестиваля – Сева Мокин.

Вход свободный.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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