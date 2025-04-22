«Весенний ветер»: новосибирские парки отметят приход теплого сезона

Концертные программы пройдут 26 апреля сразу в нескольких городских парках.
В Новосибирск возвращается по-настоящему теплая, солнечная погода, в честь этого парки города подготовили для своих гостей концертную программу «Весенний ветер».
Отметим весну под звуки любимых мелодий под открытым небом!
26 апреля встречаемся у главной сцены в парках:
- 12:00 – парк «имени С. М. Кирова»
- 12:00 – парк «Бугринская роща»
- 13:00 – парк «Первомайский»
- 15:00 – парк «Затулинский»
- 15:00 – парк «Заельцовский»
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
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