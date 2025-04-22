18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Поделиться:

«Весенний ветер»: новосибирские парки отметят приход теплого сезона

Концертные программы пройдут 26 апреля сразу в нескольких городских парках.

pxhere.com

В Новосибирск возвращается по-настоящему теплая, солнечная погода, в честь этого парки города подготовили для своих гостей концертную программу «Весенний ветер».

Отметим весну под звуки любимых мелодий под открытым небом!

26 апреля встречаемся у главной сцены в парках:

  • 12:00 – парк «имени С. М. Кирова»
  • 12:00 – парк «Бугринская роща»
  • 13:00 – парк «Первомайский»
  • 15:00 – парк «Затулинский»
  • 15:00 – парк «Заельцовский»

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: