«Весенний ветер»: новосибирские парки отметят приход теплого сезона

В Новосибирск возвращается по-настоящему теплая, солнечная погода, в честь этого парки города подготовили для своих гостей концертную программу «Весенний ветер».

Отметим весну под звуки любимых мелодий под открытым небом!

26 апреля встречаемся у главной сцены в парках:

12:00 – парк «имени С. М. Кирова»

12:00 – парк «Бугринская роща»

13:00 – парк «Первомайский»

15:00 – парк «Затулинский»

15:00 – парк «Заельцовский»

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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