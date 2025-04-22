Арт в режиме реального времени: новосибирцев приглашают на фестиваль «Неискусственные»

Гости фестиваля смогут понаблюдать за художниками в процессе создания арт-объектов и сами побывают в роли творца.
«Неискусственные» — это ежегодный Арт-фестиваль молодых художников в Новосибирске, наполненный интересными локациями и активностями. Это место, где можно не бояться быть искренними и настоящими. О предстоящем событии сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
Что будет на фестивале в 2025 году:
- выставка «Город прошлого, настоящего и будущего»
- творческие мастер-классы различного уровня, как для новичков, так и для профи
- лекции о современном искусстве, встречи с интересными людьми
- живая музыка
- арт-ярмарка — изделия ручной работы, картины от новосибирских художников
- перформансы
- концерт
Фестиваль будет проходить 26 апреля, с 13:00 до 21:00 в ГПНТБ
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
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