Арт в режиме реального времени: новосибирцев приглашают на фестиваль «Неискусственные»

«Неискусственные» — это ежегодный Арт-фестиваль молодых художников в Новосибирске, наполненный интересными локациями и активностями. Это место, где можно не бояться быть искренними и настоящими. О предстоящем событии сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

Что будет на фестивале в 2025 году:

- выставка «Город прошлого, настоящего и будущего»

- творческие мастер-классы различного уровня, как для новичков, так и для профи

- лекции о современном искусстве, встречи с интересными людьми

- живая музыка

- арт-ярмарка — изделия ручной работы, картины от новосибирских художников

- перформансы

- концерт

Фестиваль будет проходить 26 апреля, с 13:00 до 21:00 в ГПНТБ

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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