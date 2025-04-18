По роману Чингиза Айтматова: новосибирцев приглашают на интеллектуальное чаепитие «Культурный полдник»

Участников чаепития ждет глубокое погружение в роман «И дольше века длится день».
В субботу, 19 апреля, в доме культуры «Приморский» пройдет «Культурный полдник»: интеллектуальное чаепитие с романом Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Чаепитие состоится в теплой, дружественной атмосфере, а «главное блюдо» представляет собой поистине масштабный текст — найдется, о чем подумать и что обсудить.
В программе:
- лекторий «Вокруг романа» от Михаила Калинина
- отрывок из романа от актеров Театра СТРУНА
- беседа за чашкой чая со сладостями от кафе «Семейное Место»
19 апреля в 16:00
Вход свободный!
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
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