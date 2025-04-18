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По роману Чингиза Айтматова: новосибирцев приглашают на интеллектуальное чаепитие «Культурный полдник»

Участников чаепития ждет глубокое погружение в роман «И дольше века длится день».

pxhere.com

В субботу, 19 апреля, в доме культуры «Приморский» пройдет «Культурный полдник»: интеллектуальное чаепитие с романом Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Чаепитие состоится в теплой, дружественной атмосфере, а «главное блюдо» представляет собой поистине масштабный текст — найдется, о чем подумать и что обсудить.

В программе:

- лекторий «Вокруг романа» от Михаила Калинина

- отрывок из романа от актеров Театра СТРУНА

- беседа за чашкой чая со сладостями от кафе «Семейное Место»

19 апреля в 16:00

Вход свободный!

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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