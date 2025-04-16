Музыкальные гостиные, кинопоказы и книжные обзоры: какой будет «Библионочь-2025» Новосибирской области?

Тема акции в этом году — «Свои герои».
В ТАСС состоялась пресс-конференция по проведению Всероссийской акции «Библионочь-2025» в Новосибирской области. Все центральные библиотеки региона примут участие Библионочи, которая пройдет в Новосибирской области 26 апреля.
О запланированных мероприятиях и программах, проводимых в рамках акции в библиотеках города и области, рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев, директор Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН Ирина Лизунова, заместитель директора Новосибирской государственной областной научной библиотеки Елена Волобоева, директор Новосибирской областной детской библиотеки имени А. М. Горького Ольга Костина и директор Новосибирской областной молодежной библиотеки Татьяна Терентьева.
В акции «Библионочь-2025» примут участие 559 библиотек Новосибирской области, в том числе 4 государственные библиотеки, 48 библиотек города Новосибирска, 507 библиотек муниципальных образований Новосибирской области. Запланированы более 695 различных мероприятий.Планируется, что посетителями мероприятий «Библионочи» в нашем регионе станет около 20 тысяч человек, в том числе дети и молодёжь.
«Библионочь — это не просто ежегодная культурная акция, а масштабное просветительское движение, которое объединяет сотни библиотек и тысячи читателей по всей Новосибирской области. С каждым годом интерес к мероприятию растёт, и для нас это знак того, что книга, чтение, живая интеллектуальная среда по-прежнему играют важную роль в жизни людей. В этом году тема акции — «Свои герои» — особенно актуальна: она позволяет нам не только вспомнить о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, но и рассказать о тех, кто сегодня проявляет мужество, стойкость, патриотизм, кто защищает нашу страну, нашу культуру и наши ценности. Библиотеки Новосибирской области подготовили насыщенную и многогранную программу. Уверен, что «Библионочь-2025» вновь станет ярким событием для жителей области, укрепит интерес к чтению и поможет молодому поколению осмыслить понятие героизма через книгу, историю и личный пример», — отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев.
Библиотеки подготовили для жителей и гостей региона специальную программу, которая включает творческие мастерские, музыкальные гостиные, театрально-музыкальные постановки, круглые столы, игровые программы, мастер-классы, обзоры книг, выставки, кинопоказы и многое другое.
Насыщенные программы акции представят модельные библиотеки, которых в области уже 34. Так, в модельной центральной библиотеке ЦБС Убинского района пройдет интерактивная панорама «Через все прошли и победили», направленная на более глубокое понимание исторических событий военных лет.
В модельной библиотеке имени Александра Фадеева пройдет мероприятие под названием «Машина времени». Гостям расскажут о подвигах героев Великой Отечественной войны, которые стали примером патриотизма, стойкости и мужества.
В модельной библиотеке-клубе им. Н.Н. Носова предусмотрена работа нескольких тематических площадок. На громких чтениях «Строки Победы» будет работать «свободный микрофон» для желающих прочитать отрывки из любимых произведений о Великой Отечественной войне. В библиотечном кинозале «Кино Победы» состоится показ и обсуждение документального фильма «Ахтунг! Покрышкин!».
В Новосибирской областной молодёжной библиотеке будет работать «РетроКинопередвижка», где с помощью портативной киноустановки гости посмотрят фильмы о войне, погрузившись в атмосферу того времени. В ходе мастер-класса «Плакат Победы» участники узнают о плакатах военных лет и создадут свой собственный из вырезок газет и журналов.
В Новосибирской областной научной библиотеке пройдёт концертная программа «Фронтовой театр», мастер-классы, Пешеходная экскурсия «Нивелирные пункты Новосибирска», выставка макетов оружия и многое другое.
С каждым годом акция «Библионочь» набирает всё большую популярность у читателей. Для библиотек региона – это возможность представить свое учреждение как современную интерактивную площадку, готовую выходить за пределы своих привычных функций и границ; погрузить читателей в захватывающий мир книги, повысить ценность и значимость книги и чтения в целом.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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