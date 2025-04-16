Музыкальные гостиные, кинопоказы и книжные обзоры: какой будет «Библионочь-2025» Новосибирской области?

В ТАСС состоялась пресс-конференция по проведению Всероссийской акции «Библионочь-2025» в Новосибирской области. Все центральные библиотеки региона примут участие Библионочи, которая пройдет в Новосибирской области 26 апреля.

О запланированных мероприятиях и программах, проводимых в рамках акции в библиотеках города и области, рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев, директор Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН Ирина Лизунова, заместитель директора Новосибирской государственной областной научной библиотеки Елена Волобоева, директор Новосибирской областной детской библиотеки имени А. М. Горького Ольга Костина и директор Новосибирской областной молодежной библиотеки Татьяна Терентьева.

В акции «Библионочь-2025» примут участие 559 библиотек Новосибирской области, в том числе 4 государственные библиотеки, 48 библиотек города Новосибирска, 507 библиотек муниципальных образований Новосибирской области. Запланированы более 695 различных мероприятий.Планируется, что посетителями мероприятий «Библионочи» в нашем регионе станет около 20 тысяч человек, в том числе дети и молодёжь.

«Библионочь — это не просто ежегодная культурная акция, а масштабное просветительское движение, которое объединяет сотни библиотек и тысячи читателей по всей Новосибирской области. С каждым годом интерес к мероприятию растёт, и для нас это знак того, что книга, чтение, живая интеллектуальная среда по-прежнему играют важную роль в жизни людей. В этом году тема акции — «Свои герои» — особенно актуальна: она позволяет нам не только вспомнить о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, но и рассказать о тех, кто сегодня проявляет мужество, стойкость, патриотизм, кто защищает нашу страну, нашу культуру и наши ценности. Библиотеки Новосибирской области подготовили насыщенную и многогранную программу. Уверен, что «Библионочь-2025» вновь станет ярким событием для жителей области, укрепит интерес к чтению и поможет молодому поколению осмыслить понятие героизма через книгу, историю и личный пример», — отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев.