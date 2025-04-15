Уроки каллиграфии, примерка ханбоков и роспись вееров: в Новосибирске проведут День восточной культуры «Корейская волна»

Кроме того, в программе — традиционные корейские игры в стиле «Игры в кальмара».
20 апреля в Цехе Маркса состоится День восточной культуры «Корейская волна».
В программе мероприятий:
12:00–20:00 – традиционные корейские игры в стиле «Игры в кальмара»
12:00–20:00 – примерка ханбоков, игра в ют, уроки каллиграфии от Корейского центра НГУ (необходима регистрация)
12:00–13:30 – традиционная роспись вееров и открыток (необходима регистрация)
13:30–14:40 – лекция «Образ незамужних девушек в корейской литературе» от Полины Гасюк
15:00–16:00 – основы корейского языка от KJC SCHOOL
17:30–18:30 – квиз «Корейская волна»
18:30–19:30 – лекция+выступление на корейских барабанах от Молодежного объединения корейцев Новосибирской области 아침|Ачим
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
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