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Уроки каллиграфии, примерка ханбоков и роспись вееров: в Новосибирске проведут День восточной культуры «Корейская волна»

Кроме того, в программе — традиционные корейские игры в стиле «Игры в кальмара».

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20 апреля в Цехе Маркса состоится День восточной культуры «Корейская волна».

В программе мероприятий:

12:00–20:00 – традиционные корейские игры в стиле «Игры в кальмара»

12:00–20:00 – примерка ханбоков, игра в ют, уроки каллиграфии от Корейского центра НГУ (необходима регистрация)   

12:00–13:30 – традиционная роспись вееров и открыток (необходима регистрация)

13:30–14:40 – лекция «Образ незамужних девушек в корейской литературе» от Полины Гасюк

15:00–16:00 – основы корейского языка от KJC SCHOOL

17:30–18:30 – квиз «Корейская волна»

18:30–19:30 – лекция+выступление на корейских барабанах от Молодежного объединения корейцев Новосибирской области 아침|Ачим

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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