Гик-культура и свежий взгляд на фольклор: в Новосибирске состоится «Комикс-ночь»

19 апреля на ежегодном фестивале модельной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина «Комикс-ночь» все интересующиеся гик-культурой и фольклором в современном исполнении смогут погрузиться в мир мифов и легенд народов России в жанре комиксов (и немного фэнтези)!

Во всем мире необычайно популярна комикс-культура. Но в чем специфика именно российского направления и как авторы отражают многообразие богатейшего фольклора России – как русского, так и других народностей нашей страны? Ответ будут искать спикеры и гости предстоящего феста.

ПРОГРАММА

18:00 — открытие «Комикс-ночи»

18:20–19:00 — онлайн-встреча с художницей Юлией Варасаби (Санкт-Петербург) «Славянский фэшн», 16+.

18:20–19:50 — мастер-класс по иллюстрации «Сибирские сказки» с художницей Полиной Горобец, 12+.

18:20–19:00 — выступление экспериментального театра ImTheater «Русские байки», 16+.

19:15–20:00 — встреча с писательницей в жанре этническое фэнтези, автором книги «Стерегущие золото грифы» Анастасией Перковой «Мифы и реальность Древнего Алтая», 12+.

19:15–20:15 — лекция «Модные тренды Древней Руси» от специалиста центра «Витязь» Людмилы Головиной, 12+.

20:00–21:30 — мастер-класс по созданию интерьерной матрешки, 12+

20:15–21:00 — встреча с создателями комиксов «Сага о Ямале» Александром Бергманом и Сергеем Яковлевым, 16+.

20:30–22:00 — показ фильма (программа сейчас находится в разработке)

А еще: квест «Путь героя» (12+); игровой клуб с видеоиграми, вдохновленными культурами народов России, настольно-ролевая игра «Волчий край», мастер-класс по созданию тюркского амулета «Сила предков» (6+); аквагрим (6+).

19 апреля с 18:00 до 22:00

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru