Чем заняться в Новосибирске с 20 по 23 марта?

В новой подборке от редакции Собака.ru — классика французского кинематографа, битва Брамса и Рахманинова, конструктивно-пластический реализм в живописи, театральная дилогия по роману Льва Николаевича с мультимедийными экранами на сцене и другие нетривиальные сценарии для мартовских вечеров.
«Клео от 5 до 7» Аньес Варда: открытие недели французского кино в «Победе»
20 марта состоится спецпоказ культового фильма «Клео от 5 до 7» — «Победа» приглашаем синефилов на торжественное открытие Французской недели! В преддверии показа гостей ожидает приветственный бокал игристого и незабываемое музыкальное сопровождение — французские хиты в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Елены Коваленко.
Главная героиня киноленты — начинающая певица Флоранс — обеспокоена своим здоровьем и, в ожидании результатов медицинского теста, она идёт к гадалке. Карты Таро показывают смерть, и, хотя гадалка пытается это скрыть, Клео окончательно теряет душевный покой.
Не находя ни понимания, ни сочувствия своим тревогам, охваченная смятением, Клео не может оставаться дома и выходит на улицу. Она заходит в кафе, встречается с подругой, бродит по городу и знакомится с молодым мужчиной, который, гуляя по парку, прощается с мирной жизнью — он солдат и ему предстоит отъезд в Алжир, где идет война.
Сбор гостей: 18:30, начало показа — в 19:00
Кинотеатр «Победа»
16+
«Анна» и «Левин». Толстовская дилогия в Театре Афанасьева
Спектакль-дилогия по роману Льва Толстого «Анна Каренина» – один из самых масштабных проектов театра последних лет. «Анна» и «Левин» – две самостоятельных, но связанных между собой общей идеей, персонажами, декорациями, стилистическим оформлением части спектакля.
Часть 1. «Анна»
Спектакль «Анна» – история трагической любви Анны Карениной и Алексея Вронского. Меняются эпохи, но во все времена человек вынужден приспосабливаться, встраиваться в рамки главенствующих в обществе норм и правил. Можно ли при этом чувствовать себя свободным? И реально ли обрести счастье? Или трагедия неизбежна?
Необычное сценическое решение – использование мультимедийных экранов, позволяющих расширить пространство до космических масштабов, – создает невероятную по глубине историю, трогающую до слёз, драматичную, наполненную любовью и страстью.
Часть 2. «Левин»
«Левин» – история любви Константина Левина и Кити Щербацкой. Левин - литературный персонаж в творчестве Толстого, наиболее полно выразивший взгляды своего создателя. Этот герой перенял не только мысли, но и важнейшие факты биографии автора, что также нашло отражение в спектакле. Постановка погружает зрителей в уютную атмосферу таких понятных и близких каждому событий, как первая влюбленность, объяснение, венчание, первая ссора с любимым... Вызывает и искренний смех, и слезы умиления.
Глубокие философские размышления Толстого, его идейные искания и психологические наблюдения наполняют спектакль, не нарушая общей легкой, радостной и искрящейся счастьем атмосферы.
«Анна» — 21 марта, 18:30; «Левин» — 22 марта, 17:00
Драматический театр под руководством Сергея Афанасьева
16+
«Музыкальные титаны: Брамс vs Рахманинов» в рамках XII Транссибирского Арт-фестиваля
Сочинения двух титанов – Брамса и Рахманинова – украшают программу, которую представит на фестивале Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением испанского дирижера Сесара Альвареса. Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса, о котором известный дирижер Ганс фон Бюлов говорил, что он написан не «для скрипки», а «против скрипки» – настолько виртуозна сольная партия – исполнит один из самых ярких венгерских музыкантов своего поколения, лауреат, а сегодня уже член жюри множества международных конкурсов, глава ежегодного Международного фестиваля камерной музыки Kapofest в Венгрии Кристоф Барати.
«Довольно трудная, надо учить» писал о Рапсодии на тему Паганини Рахманинов, прославившийся в качестве виртуозного пианиста. Рапсодию, часто называемую Пятым фортепианным концертом композитора, представит молодая пианистка, победитель и лауреат международных конкурсов, обладатель премии ICMA (International Classical Music Award) в номинации «Открытие года», а также обладатель уникального статуса «Молодой артист фирмы Yamaha» Ева Геворгян.
В заключение программы – оркестровая сюита «Симфонические танцы», последнее симфоническое сочинение Рахманинова, созданное в 1940 году и трактуемое как музыкальная автобиография композитора.
22 марта, 18:00
Концертный зал имени Каца
12+
Спектакль «Собаки» на большой сцене «Глобуса»
В овраге на окраине города живут вольные псы. Гордые, добрые, мудрые, верные, честолюбивые, трогательные. Словом, разные. У каждого – своя история: встреча с человеческим безразличием, предательством и даже жестокостью. Но ничто не может разрушить веру собак в волшебную дверцу, за которой скрывается счастье.
Ночами они утопают в нежных запахах неба, темноты и лунного света. А днем познают житейские радости, горести и мечтают встретить его – своего Человека. Правда, никто из собак даже не подозревает, чем обернется эта встреча – удачей, покоем или трагедией…
Спектакль создан по мотивам повести «До свидания, овраг!».
22 марта, 18:00
Театр «Глобус», большая сцена
12+
Выставка Кристины Шестаковой «Белая земля» в ЦК19
В Центре культуры ЦК19 вы можете познакомиться с экспозицией художницы Кристины Шестаковой «Белая земля». Представлено более 40 работ в стиле конструктивно-пластический реализм.
«Белая земля» – это серия работ, посвященных Сибири. В октябре 2023 года в рамках фестиваля «Мамонтовские дни» автор проводила творческую встречу и мастер-классы на пленэре в городе Ялуторовске. Там художница посетила острог и Сретенский собор – главные вдохновляющие ноты серии. В целом образ серии получился обобщённым, и в видении художника символизирует Сибирь. Почему «Белая земля»? Когда-то эти земли называли «свободная белая земля».
«Пленэрные работы используются как импульс: в процессе я черпаю вдохновение. Дальше – сложная работа с пространством. Здесь мне помогают коллажи и макетирование. Процесс работы над сериями «Ангелы», «Белая земля» и «Чёрно-белое» выстраивался таким образом. «Ангелы» созданы после пленэрной поездки в старейший поселок Кын в Пермском крае,» – рассказывает Кристина.
Акцент в творчестве художница ставит на колористическое решение в ограниченной палитре, композицию тона, организацию формы пространства.
Выставка будет работать до 30 марта
Центре культуры ЦК19
12+
Трагикомедия «Папа» в большом зале Дома ученых
Главному герою пьесы Андрэ 80 лет, когда-то давно он был танцовщиком. Он живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или же Андрэ был инженером, чья дочь живет в Лондоне со своим новым бойфрендом Пьером? И почему он все еще в своей пижаме, и никак не может найти свои часы?! Столько странных вещей происходит вокруг и так странно ведут себя все эти люди! Но как бы там ни было, Андрэ твердо знает, что он по-прежнему сильный человек, и найдет способ отстаивать свою правоту. В конце концов, он не слабоумный, у него все отлично функционирует... Не так ли?
«Папа» – реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом.
В главной роли — Сергей Маковецкий.
23 марта, 19:00
Большой зал Дома ученых СО РАН
16+
Информационный обзор редакции
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