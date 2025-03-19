Чем заняться в Новосибирске с 20 по 23 марта?

«Музыкальные титаны: Брамс vs Рахманинов» в рамках XII Транссибирского Арт-фестиваля

Сочинения двух титанов – Брамса и Рахманинова – украшают программу, которую представит на фестивале Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением испанского дирижера Сесара Альвареса. Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса, о котором известный дирижер Ганс фон Бюлов говорил, что он написан не «для скрипки», а «против скрипки» – настолько виртуозна сольная партия – исполнит один из самых ярких венгерских музыкантов своего поколения, лауреат, а сегодня уже член жюри множества международных конкурсов, глава ежегодного Международного фестиваля камерной музыки Kapofest в Венгрии Кристоф Барати.

«Довольно трудная, надо учить» писал о Рапсодии на тему Паганини Рахманинов, прославившийся в качестве виртуозного пианиста. Рапсодию, часто называемую Пятым фортепианным концертом композитора, представит молодая пианистка, победитель и лауреат международных конкурсов, обладатель премии ICMA (International Classical Music Award) в номинации «Открытие года», а также обладатель уникального статуса «Молодой артист фирмы Yamaha» Ева Геворгян.

В заключение программы – оркестровая сюита «Симфонические танцы», последнее симфоническое сочинение Рахманинова, созданное в 1940 году и трактуемое как музыкальная автобиография композитора.

22 марта, 18:00

Концертный зал имени Каца

12+