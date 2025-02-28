Весна в городе: куда пойти в Новосибирске?

«Глубоко на поверхности» — выставка Игоря Токарева в ЦК19

В Центре культуры ЦК19 можно познакомиться с работами Игоря Токарева в рамках его персональной выставке «Глубоко на поверхности». В экспозиции представлено более 80 работ в жанре цифровой абстракции, воплощенных в материале с помощью высокоточной печати, а также традиционная графика и примеры ее сочетания с цифровой обработкой.

Цифровая картина возникает на стыке творчества и технологии. Это попытка воплощения традиционных художественных принципов современными цифровыми инструментами, где художник использует машину также, как кисть, а холстом может служить любой подходящий носитель.