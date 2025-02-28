Весна в городе: куда пойти в Новосибирске?

Первый мартовский уикенд стратегически необходимо провести насыщенно и интересно, чтобы вся весна была именно такой. Песни о любви, креативные экскурсии, цифровые абстракции и другие сценарии на эти выходные — в редакционной арт-подборке Собака.ru отвечает на вопрос, как начать новый сезон красиво.
«Глубоко на поверхности» — выставка Игоря Токарева в ЦК19
В Центре культуры ЦК19 можно познакомиться с работами Игоря Токарева в рамках его персональной выставке «Глубоко на поверхности». В экспозиции представлено более 80 работ в жанре цифровой абстракции, воплощенных в материале с помощью высокоточной печати, а также традиционная графика и примеры ее сочетания с цифровой обработкой.
Цифровая картина возникает на стыке творчества и технологии. Это попытка воплощения традиционных художественных принципов современными цифровыми инструментами, где художник использует машину также, как кисть, а холстом может служить любой подходящий носитель.
«Это множество деталей, образующее единую ткань нюансов, создающую целостный колорит и композицию, производит, на мой взгляд, иллюзию глубины, формируемую возможностью рассматривать произведение с разного расстояния, находя по мере приближения новые визуально-эмоциональные формы, как бы глубоко исследуя поверхность листа. Именно поэтому выставка называется “Глубоко на поверхности”» — комментирует Игорь Токарев.
Экспозиция будет работать до 23 марта
Центр культуры ЦК19
6+
Комедия «Квадратура круга» на сцене «Первого театра»
«Квадратура круга» – это история про двоих друзей, которые неожиданно друг для друга приводят в общую комнатку общежития своих новоиспеченных жен.
Влюбиться по уши и пожениться в этот же вечер, наверное, можно только, когда тебе 20. Привести любимую девушку в малюсенькую квартиру, которую делишь с соседом-приятелем, позволит себе не каждый. А они позволяют и делают это невероятно весело!
Актеры обживают пространство, превращая зрителей в любопытных соседей, наблюдающих за жизнью шумной молодёжи через щели в картонной перегородке между комнатами. Так и получается: одни гости постоянно заходят в дверь и устраивают шумные построения с песнями, а другие – сидят в зале и, кажется, тоже могут в любой момент присоединиться.
1 марта, 18:00
«Первый театр»
16+
«Экскурсия+» в «Глобусе»: авторский тур по театру с артистами
Проект «Экскурсия+» подготовлен в рамках программы празднования 95-летия Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и представляет собою серию авторских экскурсий. Каждая из них тематически раскрывает важнейшие стороны жизни и творчества коллектива. Зрители узнают во всех подробностях об архитектурных особенностях здания театра, специфике работы художника-сценографа, о том, как в театре появляется авторская музыка и где находится оркестровая яма, кто такой помощник режиссера и какую функцию он выполняет, а также легко ли быть настоящим артистом. Встречи в закулисье проведут опытные мастера своего дела.
Март преподнесет новую встречу с артистами «Глобуса». Актер, режиссер и драматург Александр Липовской и Никита Зайцев не просто примерят на себя образ компетентных экскурсоводов, а проведут увлекательную игру и полезный мастер-класс для зрителей.
1 марта, 20:30
Театр «Глобус»
16+
Балет «Анюта» на большой сцене НОВАТа
Балет «Анюта» – едва ли не единственный в истории, постановка которого изначально была задумана для телеэкрана, и лишь после этого перенесена на театральную сцену. Фильм-балет был создан в творческом содружестве двух знаменитых мастеров: режиссера Александра Белинского и хореографа и постановщика Владимира Васильева.
В основу сюжета был положен знаменитый рассказ Антона Павловича Чехова «Анна на шее». Музыка была отобрана постановщиками из разрозненных произведений композитора Валерия Гаврилина.
На сцене НОВАТа – балет «Анюта» в постановке легендарного Владимира Васильева предстанет в оформлении московского художника Виктора Вольского.
2 марта, 13:00 и 18:00
Большая сцена НОВАТа
12+
Музейное шоу «Гоген: В поисках утраченного рая» в «Победе»
Фильм проследит историю жизни великого художника и уделит внимание разбору его авторского стиля. В качестве экспертов выступят куратор Национальной галереи искусств в Вашингтоне, куратор Чикагского института искусств, профессор Нью-Йоркского городского университета.
Отрывки из книг и писем живописца прочитает известный итальянский актёр Адриано Джаннини.
2 марта, 17:00
Кинотеатр «Победа»
16+
Хор Турецкого представляет концертную программу «Вам, любимые»
Прекрасным, удивительным и неповторимым Хор Турецкого приготовил эксклюзивный подарок —праздничный концерт-поздравление. В честь приближающегося Международного женского дня артисты подбирали программу, ориентируясь на вкусы и предпочтения зрительниц. Проникновенные баллады о любви, мировые хиты в эксклюзивных аранжировках, страсть и нежность, фейерверк эмоций и настоящее шоу. И все это в исполнении артистов, которые обладают уникальными голосами: от заоблачного тенора-альтино до обволакивающего баса-профундо.
Встречайте самый нежный праздник вместе с Хором Турецкого: настрой на волну любви, музыки и творчества – идеальный подарок любимым и безупречное начало весны!
2 марта, 17:00 и 20:00
ДКЖ
12+
Информационный обзор редакции
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