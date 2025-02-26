Масленица в Новосибирске: блины, гуляния и добрые дела

Яркий, вкусный праздник, провожающий зиму и встречающий весну, в этом году занял максимально символичное место в календаре — на стыке февраля и марта. Главные масленичные события будут ждать новосибирцев на излете недели — редакция Собака.ru рассказывает, где можно повеселиться от души и наесться блинов на год вперед.
Фонд «Люди рядом» и мультимедиапроект Собака.ru приглашает отметить самый яркий и веселый праздник весны — Масленицу!
2 марта на праздничном мероприятие вас ждут традиционные масленичные игры и забавы!
На празднике вы сможете:
- Прыгать через гигантскую скакалку
- Насладиться музыкой от гармониста
- Угоститься сладкими леденцами-петушками
- Принять участие в захватывающей борьбе подушками
- Испытать свои силы в снежном тире
- Вокруг веселых хороводов и песен провести время с друзьями и семьей
- Конечно же, насладиться вкуснейшими блинами и попрощаться с зимой!
Не упустите возможность сделать яркие фотографии на наших фотозонах!
Все собранные средства пойдут на создание инклюзивных мастерских для людей с ограниченными возможностями.
Давайте вместе сделаем этот праздник не только веселым, но и полезным!
Зона отдыха «Ривьера», начало — в 12:00
Широкая Масленица в Новосибирском зоопарке
Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило приглашает всех жителей и гостей города на праздничную программу.
Местом проведения праздника станут сразу четыре локации:
- главная площадь у фонтана;
- площадь около белых медведей Кая и Герды;
- площадка около бурых медведей;
- площадка перед Павильоном мелких приматов и пингвинов.
В программе, которая стартует в 12:00, гостей ждет:
- праздничное шоу с аниматорами, музыкой, играми, конкурсами;
- выступления артистов;
- тематические фотозоны;
- спортивные конкурсы от Федерации силовых видов спорта;
- кузнечная лавка;
- конкурс по поеданию блинов;
- полевая кухня;
- лучно-арбалетный тир;
- метлабол в лабиринте;
- показательные кормления животных;
- катание русской тройке, на лошадях и пони;
В 15:50 — файер-шоу и сожжение чучела масленицы.
Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило
Масленица в Музее живой старины
Новосибирцев приглашают записаться на программу «Масленичные забавы» в Алексеевской слободе!
Как известно, Масленица — один из самых любимых народных праздников, а потому, встречать его принято с размахом!
- На программе вас ждет интерактивный рассказ о Масленичных традициях
- Веселые народные игры в избе и на улице
- Чаепитие с вкусными блинами, домашним вареньем и травяным чаем
- Катания на собачьих упряжках (по желанию группы)
А еще гостей ждет участие в воссоздании традиционных масленичных обрядов, таких как Масленичный поезд, Прощание с Зимой (сжигание чучела Масленицы) и Закликание весны.
Музей живой старины «Алексеевская слобода»
На весенний масленичный карнавал приглашает Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом
Март в столице Сибири – мороз уже не такой свирепый, но весна еще только пробирается сквозь сугробы. Самое время согреть себя традициями – народными, карнавальными.
В это воскресенье, 2 марта, Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом превратится в место, где Масленица и Карнавал встретятся на одной сцене. С 13:00 до 16:00 здесь будут музыка, танцы, ярмарка, мастер-классы, народные забавы и, конечно, блины, без которых зиму не отпустят. А в финале – сожжение чучела, древний ритуал, от которого пахнет дымом, весной и чем-то первобытным.
Те, кто привык к масленичным гуляньям, найдут здесь привычную атмосферу – только с нотками карнавального озорства российских немцев. Те, кто не привык, – найдут хороший повод попробовать.
Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом
Масленица-2025 в горнолыжном комплексе «Ключи»
В «Ключах» для гостей приготовили зажигательную музыкально-танцевальную программу:
• Кавер-дуэт «Marmalad» – с ними ноги сами пустятся в пляс.
• Вокально-музыкальное русское народное трио «Триумф» – какая песня без баяна, как говорится. Вас ждут всеми любимые песни под баян и задорные хороводы.
• Шоу-балет «Стиль жизни» – их танцы не оставят равнодушным абсолютно никого.
Также новосибирцев повеселят игры и потехи от ЛАРИМАУС – аниматоры, ряженые, масленичный столб с призами, вкусные блины.
Ну и, конечно же, гостей впечатлит шестиметровое чучело Зимы! Его сжигание станет фееричным финалом народного праздника!
Программа будет проходить с 14:30 до 17:30.
Горнолыжный комплекс «Ключи»
И еще масленичные мероприятия — в новосибирских парках, библиотеках и домах культуры
- Народное гуляние «Широкая Масленица» — 2 марта, с 12:00
Площадь ДК «Академия»
- Масленичный разгуляй «Как по маслу!» — 2 марта, с 12:00
Уличная территория ДК «Приморский»
- Библиотечная акция «Масленичные истории» в рамках программы «Тропинка к душе» — 2 марта, с 12:00
Библиотека им. М. А. Светлова
- Народное праздничное гуляние «Эх, да Масленица!» — 2 марта, с 13:00
ДК «Сибтекстильмаш»
- Развлекательная программа «Масленица пришла, блины да мед принесла» — 2 марта, с 13:00
Культурно-досуговый центр имени К.С. Станиславского
- Интерактивная программа «Масленка по-сибирски» — 2 марта, с 13:00
Центральный парк
- Игровая программа «Весело играем – дружно зиму провожаем!» — 2 марта, с 14:00
Парк имени Кирова
- Программа «Масленица идет – блин да мед несет» — 2 марта, с 14:00
Парк «Бугринская роща»
Информационный обзор редакции
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