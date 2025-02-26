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Масленица в Новосибирске: блины, гуляния и добрые дела

Яркий, вкусный праздник, провожающий зиму и встречающий весну, в этом году занял максимально символичное место в календаре — на стыке февраля и марта. Главные масленичные события будут ждать новосибирцев на излете недели — редакция Собака.ru рассказывает, где можно повеселиться от души и наесться блинов на год вперед.

архивы пресс-служб

Фонд «Люди рядом» и мультимедиапроект Собака.ru приглашает отметить самый яркий и веселый праздник весны — Масленицу!

2 марта на праздничном мероприятие вас ждут традиционные масленичные игры и забавы!

На празднике вы сможете:

  • Прыгать через гигантскую скакалку
  • Насладиться музыкой от гармониста
  • Угоститься сладкими леденцами-петушками
  • Принять участие в захватывающей борьбе подушками
  • Испытать свои силы в снежном тире
  • Вокруг веселых хороводов и песен провести время с друзьями и семьей
  • Конечно же, насладиться вкуснейшими блинами и попрощаться с зимой!

Не упустите возможность сделать яркие фотографии на наших фотозонах!

Все собранные средства пойдут на создание инклюзивных мастерских для людей с ограниченными возможностями.

Давайте вместе сделаем этот праздник не только веселым, но и полезным!

Зона отдыха «Ривьера», начало — в 12:00

vk.com/novosibirsk_zoo

Широкая Масленица в Новосибирском зоопарке

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило приглашает всех жителей и гостей города на праздничную программу.

Местом проведения праздника станут сразу четыре локации:

  • главная площадь у фонтана;
  • площадь около белых медведей Кая и Герды;
  • площадка около бурых медведей;
  • площадка перед Павильоном мелких приматов и пингвинов.
vk.com/novosibirsk_zoo

В программе, которая стартует в 12:00, гостей ждет:

- праздничное шоу с аниматорами, музыкой, играми, конкурсами;
- выступления артистов;
- тематические фотозоны;
- спортивные конкурсы от Федерации силовых видов спорта;
- кузнечная лавка;
- конкурс по поеданию блинов;
- полевая кухня;
- лучно-арбалетный тир;
- метлабол в лабиринте;
- показательные кормления животных;
- катание русской тройке, на лошадях и пони;

В 15:50 — файер-шоу и сожжение чучела масленицы.

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило

vk.com/public162128396

Масленица в Музее живой старины

Новосибирцев приглашают записаться на программу «Масленичные забавы» в Алексеевской слободе!

Как известно, Масленица — один из самых любимых народных праздников, а потому, встречать его принято с размахом!

  • На программе вас ждет интерактивный рассказ о Масленичных традициях
  • Веселые народные игры в избе и на улице
  • Чаепитие с вкусными блинами, домашним вареньем и травяным чаем
  • Катания на собачьих упряжках (по желанию группы)
vk.com/public162128396
vk.com/public162128396

А еще гостей ждет участие в воссоздании традиционных масленичных обрядов, таких как Масленичный поезд, Прощание с Зимой (сжигание чучела Масленицы) и Закликание весны.

Музей живой старины «Алексеевская слобода»

vk.com/clubnorndnsk

На весенний масленичный карнавал приглашает Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом

Март в столице Сибири – мороз уже не такой свирепый, но весна еще только пробирается сквозь сугробы. Самое время согреть себя традициями – народными, карнавальными.

В это воскресенье, 2 марта, Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом превратится в место, где Масленица и Карнавал встретятся на одной сцене. С 13:00 до 16:00 здесь будут музыка, танцы, ярмарка, мастер-классы, народные забавы и, конечно, блины, без которых зиму не отпустят. А в финале – сожжение чучела, древний ритуал, от которого пахнет дымом, весной и чем-то первобытным.

vk.com/clubnorndnsk
vk.com/clubnorndnsk

Те, кто привык к масленичным гуляньям, найдут здесь привычную атмосферу – только с нотками карнавального озорства российских немцев. Те, кто не привык, – найдут хороший повод попробовать.

Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом

vk.com/glkkluchi

Масленица-2025 в горнолыжном комплексе «Ключи»

В «Ключах» для гостей приготовили зажигательную музыкально-танцевальную программу:

• Кавер-дуэт «Marmalad» – с ними ноги сами пустятся в пляс.

• Вокально-музыкальное русское народное трио «Триумф» – какая песня без баяна, как говорится. Вас ждут всеми любимые песни под баян и задорные хороводы.

• Шоу-балет «Стиль жизни» – их танцы не оставят равнодушным абсолютно никого.

vk.com/glkkluchi
vk.com/glkkluchi

Также новосибирцев повеселят игры и потехи от ЛАРИМАУС – аниматоры, ряженые, масленичный столб с призами, вкусные блины.

Ну и, конечно же, гостей впечатлит шестиметровое чучело Зимы! Его сжигание станет фееричным финалом народного праздника!

Программа будет  проходить с 14:30 до 17:30.

Горнолыжный комплекс «Ключи»

Алексей Королев

И еще масленичные мероприятия — в новосибирских парках, библиотеках и домах культуры

  • Народное гуляние «Широкая Масленица» — 2 марта, с 12:00

Площадь ДК «Академия»

  • Масленичный разгуляй «Как по маслу!» — 2 марта, с 12:00  

Уличная территория ДК «Приморский» 

  • Библиотечная акция «Масленичные истории» в рамках программы «Тропинка к душе» — 2 марта, с 12:00      

Библиотека им. М. А. Светлова

  • Народное праздничное гуляние «Эх, да Масленица!» — 2 марта, с 13:00  

ДК «Сибтекстильмаш»

  • Развлекательная программа «Масленица пришла, блины да мед принесла» — 2 марта, с 13:00       

Культурно-досуговый центр имени К.С. Станиславского

  • Интерактивная программа «Масленка по-сибирски» — 2 марта, с 13:00       

Центральный парк

  • Игровая программа «Весело играем – дружно зиму провожаем!» — 2 марта, с 14:00           

Парк имени Кирова

  • Программа «Масленица идет – блин да мед несет» — 2 марта, с 14:00

Парк «Бугринская роща»

Информационный обзор редакции

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