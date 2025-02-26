Масленица в Новосибирске: блины, гуляния и добрые дела

На весенний масленичный карнавал приглашает Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом

Март в столице Сибири – мороз уже не такой свирепый, но весна еще только пробирается сквозь сугробы. Самое время согреть себя традициями – народными, карнавальными.

В это воскресенье, 2 марта, Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом превратится в место, где Масленица и Карнавал встретятся на одной сцене. С 13:00 до 16:00 здесь будут музыка, танцы, ярмарка, мастер-классы, народные забавы и, конечно, блины, без которых зиму не отпустят. А в финале – сожжение чучела, древний ритуал, от которого пахнет дымом, весной и чем-то первобытным.