Дома из снега, этническая музыка и северные традиции: фестиваль «Иглу-2025 — Город эскимосов» в Новосибирске

В минувшие выходные на пляже «Бумеранг» прошел фестиваль «Иглу-2025 — Город эскимосов». В этом году в нем приняли участие команды из Новосибирска и Новосибирской области, Барнаула, Томска, Красноярска и впервые — из Казахстана.

Гости приняли участие в мастер-классах по строительству иглу, узнали больше о безопасности в зимних путешествиях, традициях северных народов и зимнем туризме, написал в своем телеграмме глава Новосибирска Максим Кудрявцев.