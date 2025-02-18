Дома из снега, этническая музыка и северные традиции: фестиваль «Иглу-2025 — Город эскимосов» в Новосибирске

Снежные жилища на ставшем уже традиционным фестивале впервые строили гости из Казахстана.
В минувшие выходные на пляже «Бумеранг» прошел фестиваль «Иглу-2025 — Город эскимосов». В этом году в нем приняли участие команды из Новосибирска и Новосибирской области, Барнаула, Томска, Красноярска и впервые — из Казахстана.
Гости приняли участие в мастер-классах по строительству иглу, узнали больше о безопасности в зимних путешествиях, традициях северных народов и зимнем туризме, написал в своем телеграмме глава Новосибирска Максим Кудрявцев.
После соревнований все желающие остались в «ночном городе эскимосов», насладились этнической музыкой у костра, а для самых опытных участников есть возможность провести ночь в иглу.
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