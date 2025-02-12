В новосибирском парке «У моря Обского» состоится фестиваль снежных скульптур

Созданные на фестивале арт-объекты будут украшать парк до наступления весны.
В эти выходные на фестивале снежных скульптур Советского района соберутся сотрудники институтов СО РАН, сообщает официальный сайт Новосибирска novo-sibirsk.ru. Впервые скульпторы из научного сообщества собрались на снежном фестивале в прошлом году. На территории парка «У моря Обского» работали пять команд общим составом 30 человек. Им предстояло придумать название команды, смоделировать эскиз будущей скульптуры, вооружиться инструментом и воплотить задумки.
По словам организаторов, фестиваль получил много положительных откликов от участников и горожан, и его решили сделать традиционным. Согласно положению, он проводится с целью содействия творческому самовыражению жителей, для выявления и поддержки талантливых художников и скульпторов Советского района Новосибирска.
В этом году количество команд не изменится. На конкурсной площадке заготовили пять снежных блоков для изготовления скульптур с габаритами 1х1 м, высотой 1,5 м. Также организаторы позаботились о возможности согреться горячим чаем в теплом помещении.
По условиям проведения фестиваля участникам запрещено использовать внешнюю и внутреннюю поддержку скульптуры, красить их, использовать электро- и бензоинструменты, а также электроосветительные приборы.
Жюри определит победителей в каждой номинации, участников наградят дипломами и памятными подарками.
Расписание фестиваля:
14 февраля:
в 12 часов – встреча участников фестиваля;
в 13 часов – открытие фестиваля;
14 и 15 февраля – изготовление снежных скульптур.
16 февраля:
в 14 часов – награждение участников фестиваля.
Выставка снежных скульптур продлится до 1 марта.
Место проведения фестиваля – в парке «У моря Обского».
Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru
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